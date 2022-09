Meer biodiversiteit in eigen tuin. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zoekt in Beuningen, Wijchen en Nijmegen nog een ambassadeur die dat in het buitengebied helpt te bevorderen.

In dertig gemeenten in Gelderland is er al zo'n ambassadeur, die een lokaal netwerk bouwt van mensen die ook graag meer biodiversiteit in hun tuin willen. Belangrijk, zegt Stichting Landschapsbeheer Gelderland, want in zo'n tuin kunnen dieren schuilen of nestelen, vinden ze voedsel en het is een groene corridor tussen het ene en het andere terrein of natuurgebied.

"Het gaat niet om kleine tuintjes", zegt Yvonne Bloemena van SLG. Mensen die willen meedoen aan het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui moeten over een paar hectare grond beschikken, niet agrarisch bestemd. "Het gaat om mensen in het buitengebied. Het is de bedoeling dat zij bij de ambassadeur kunnen kijken hoe die dat doet, ter inspiratie en om kennis op te doen voor hun eigen terrein."

Een netwerk van gelijkgestemden, noemt Bloemena het. Van de ambassadeur wordt dus ook verwacht dat die een divers terrein heeft en ervaring heeft met natuurvriendelijk beheren. Iemand uit het buitengebied die al lang bezig is met het vergroten van de biodiversiteit, die successen kent en uit ervaring weet wat er niet werkt.

SLG helpt die vrijwilliger met bijvoorbeeld een inspiratieochtend en kennis, een cursus of advies. De stichting is al sinds vorig jaar bezig met dit project om zo de natuurwaarden in het buitengebied te vergroten. Dit voorjaar is SLG begonnen met werven. Nu al zijn er ambassadeurs in dertig gemeenten. "Bij sommigen is al een netwerkje ontstaan en begint het al te lopen."

Naast Beuningen, Wijchen, Nijmegen worden er ook nog ambassadeurs gezocht in Neder-Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel, op de Veluwe, in Zevenaar en Montferland.