Op de Waalkade in Nijmegen is vrijdagavond een twintigjarige man uit die plaats ernstig mishandeld door twee andere mannen. Het slachtoffer zou daarbij ook zijn gestoken met een voorwerp. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Volgens de politie speelde het incident zich tussen 21.30 uur en 22.00 uur af 'in de buurt van de Waalkade, richting de Waalbrug'. Waar precies is niet duidelijk. Ook over de aanleiding voor de mishandeling doet de politie in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen.

De politie heeft dit weekeinde weliswaar enkele getuigen gehoord, maar nog geen duidelijk signalement van beide daders. Eén van hen zou kalend zijn maar wel een baard en snor dragen. Hij droeg vrijdagavond een zwarte jas met witte schoenen en zou een capuchon op hebben gehad.

Zaterdagmiddag vond op Plein '44 een steekpartij plaats waarbij de 21-jarige Robel het leven liet. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er een verband is tussen beide incidenten.