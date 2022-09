Een winkel waar je spullen gratis kunt inleveren en meenemen. Die komt er in Nijmegen-West. Met de stijgende energieprijzen en inflatie in zijn achterhoofd verwacht beheerder Loek Peters (53) het 'heel druk' te krijgen.

De Nijmeegse Winselingseweg is binnenkort een weggeefwinkel rijker. De zaak van Loek Peters ziet er precies zo uit als een kringloopwinkel met tweedehandsspullen. Een cruciaal verschil: de spullen zijn gratis mee te nemen.

Hoe is dat rendabel? "Niet", lacht de beheerder. "We werken met vier vrijwilligers. Voor spullen zijn we afhankelijk van donaties, het pand mogen we gratis gebruiken."

Spullen zijn er gelukkig genoeg, zegt Peters. Hij beheert al acht jaar de voorganger van de nieuwe weggeefwinkel. Die zat in Hatert, maar moest sluiten omdat de vrijwilligers het pand moesten verlaten. Nu gaat hij verder in West.

Iedereen is welkom in de winkel. "Je wordt niet bij de ingang gecontroleerd of je onder bewind staat of bij de voedselbank komt", vertelt Peters. "Dat is juist het mooie."

En het is meer dan alleen gratis spullen afhalen, aldus de beheerder: in de ruimte van 48 vierkante meter staat ook een keukenblokje, waar iedereen een gratis kopje koffie of thee mag pakken en met elkaar kan praten.

Hoewel de vrijwilligers de afgelopen tijd nog geen extra toestroom van nieuwe klanten hebben gemerkt, verwachten ze die de komende tijd wel. Peters: "Iedereen in de winkel zegt al dat alles duurder wordt, maar ik denk dat het bij velen nog écht moet bezinken. Het gasgebruik is nu nog laag, dat wordt de komende tijd weer meer. Hopelijk kunnen we met de winkel iedereen wat ontzien in de kosten."

De winkel is vanaf deze week op elke woensdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur geopend.