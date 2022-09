De PvdA Berg en Dal maakt zich opnieuw sterk voor onderzoek naar een aantal tijdens de oorlogsjaren geroofde Joodse bezittingen. Het gaat om een woning in Groesbeek en een stuk grond bij Ooij die zijn onteigend en doorverkocht.

De Duitse bezetter heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in het hele land Joods vastgoed afgepakt en doorverkocht, meestal aan ondernemers of handelaren en soms ook aan gemeenten. Van de winst financierden de nazi's onder meer transporten naar de concentratiekampen.

Het gaat om meer dan zevenduizend panden en stukken grond in 224 gemeenten, zo blijkt uit onderzoek naar de Duitse Verkaufsbücher. In deze boeken, die het Nationaal Archief en het Kadaster een paar jaar geleden hebben gedigitaliseerd, zijn de transacties nauwgezet bijgehouden.

Tientallen gemeenten hebben sindsdien besloten onafhankelijk onderzoek in te stellen om erachter te komen wat er destijds in de eigen gemeente is gebeurd en of er mogelijk nog iets is recht te zetten. In de gemeente Berg en Dal gaat het om twee transacties: een woning aan de Lindenlaan 12 in Groesbeek en een weiland aan de Kouwedijk bij Ooij.

De PvdA Berg en Dal vroeg burgemeester en wethouders in april om onderzoek. B en W lieten daarop weten dat nog niet nodig te vinden, want in de eigen archieven had een medewerker niets over de onteigeningen gevonden en ook had zich nog geen nabestaande of belanghebbende bij de gemeente gemeld.

De partij komt nu opnieuw met een pleidooi: 'Wij hechten hoe dan ook belang aan het onderzoeken van deze adressen. Het maakt de misstanden uit die periode inzichtelijk en draagt bij aan het bewustzijn. Want ook in onze gemeente speelde dit. Die verhalen moeten worden verteld en niet alleen een transactie in de Vastgoedboeken van de voormalige bezetters blijven.'

Ook wijst de partij erop dat het in een situatie als deze niet eenvoudig is het te hebben over 'nabestaanden'. Inmiddels heeft zich een belanghebbende gemeld, vertelt fractievoorzitter Lesley Albers: "Het gaat om de eigenaar van een van de locaties. Hij heeft zelf al enig onderzoek gedaan, het huis zou na de oorlog zijn teruggegeven in het kader van rechtsherstel. Maar nog lang niet alles is duidelijk en ook hij zou graag verder onderzoek zien."

Historicus Wim van Meurs van de Radboud Universiteit, die ervaring heeft met onderzoek naar geroofd Joods vastgoed, heeft op verzoek van Albers al kort naar de gegevens van Berg en Dal gekeken. "Het gaat om een klein aantal, het zegt dus weinig over het beleid van een gemeente destijds", legt hij uit. "Maar dat kleine aantal maakt het eenvoudiger het hele verhaal te reconstrueren. Dat is altijd de moeite waard."