De 21-jarige Robel werd zondagmiddag herdacht met bloemen en kaarsjes, op Plein '44. Hij werd hier zaterdagmiddag neergestoken en overleed aan zijn verwondingen.

Vrienden van Robel herdachten hem op zondagmiddag met bloemen, kaarsjes maar ook biertjes en flesjes whiskey.

Volgens Omroep Gelderland hield de groep vrienden zondagmiddag een minuut stilte voor het slachtoffer. Toen het nieuws bekend werd dat het slachtoffer van de steekpartij was overleden, stond een groep jongeren op Plein '44 te huilen, zei Rolf de Groot, mede-eigenaar van nabijgelegen eetcafe Dromaai eerder tegen deze krant.

Kort nadat Robel werd neergestoken, meldde de zeventienjarige vermoedelijke dader zich bij de politie. De jongen is een bekende van de politie, en hij en Robel zouden al langer onenigheid hebben; vrijdag zouden ze ook in het Kronenburgerpark al ruzie hebben gemaakt. Zondag maakte de politie bekend ook een 23-jarige man uit Nijmegen te hebben aangehouden. Wat zijn rol was, is nog niet duidelijk.