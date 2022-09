De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de fatale steekpartij zaterdagmiddag op een terras in het centrum van Nijmegen. Die kostte een 21-jarige Nijmegenaar het leven.

De politie meldt dat een 23-jarige man uit Nijmegen is aangehouden in deze zaak. Eerder meldde zich een zeventienjarige jongen op het politiebureau, ook hij is aangehouden.

De dag na de steekpartij op Plein 1944 in Nijmegen is het koopzondag. Naast een omgevallen plantenbak en een hortensia op de grond herinnert niets aan de dodelijke steekpartij van een dag eerder.