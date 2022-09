Bij een steekincident in het centrum van Nijmegen is zaterdagmiddag een man (20) zo ernstig gewond geraakt dat hij is overleden. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar meldde zich later op het politiebureau.

Het ging kort voor 16.00 uur mis op het Plein 1944 in het centrum van de stad, bevestigt een politiewoordvoerder. De aanleiding is niet bekend. Het plein werd afgezet en een politiehelikopter cirkelde enige tijd boven de stad. De politie deed later onderzoek op onder meer het terras van een horecagelegenheid op het plein.



Door de afzetting waren enkele winkels op het plein enige tijd niet bereikbaar, evenals de fietsenstalling