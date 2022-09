Het was een zenuwslopende finale tijdens de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Maar de wagen van het Brunel Solar Team van de TU in Delft, met Nijmegenaar Remco Dirks binnen de gelederen, reed in de wedstrijd met wagens op zonne-energie uiteindelijk de meeste kilometers (4223 km). De Nederlandse wagen was tot het eind in gevecht met regerend wereldkampioen België. Het verschil op het einde was 38 kilometer.

'Dat het gelukt is bewijst dat we een ijzersterk team zijn en natuurlijk dat we een magische auto hebben!', zegt Dirks in een persbericht van het Brunel Solar Team. 'Iedereen heeft zijn eigen taak binnen het team en alleen als iedereen die taak op zijn best zou uitvoeren konden we winnen.'

In de achtdaagse challenge van Johannesburg naar Kaapstad draait het om het totale aantal gereden kilometers. Wegens de tijdstraf voor het te laat binnenkomen op de voorlaatste wedstrijddag vertrok Nuna 11s, de wagen van de TU in Delft, vanaf de op één na laatste positie, 10 minuten achter België. De achterstand werd gaandeweg verkleind tot minder dan een minuut.

Het Belgische team kreeg vlak na een tussenstop problemen met een defecte accu. reparatie duurde een half uur. De daardoor opgelopen achterstand kon niet meer worden goedgemaakt.

Naast het stimuleren van innovatie op het gebied van zonne-energie, dient de challenge nog een ander doel: het inspireren van de lokale bevolking. 'Veelal is de dagelijkse locatie van de tussenstops op het terrein van een (middelbare) school', legt het team van Nijmegenaar Dirks in een bericht vanuit Kaapstad uit. 'De plaatselijke bewoners kunnen daar niet enkel de zonneauto's bewonderen, maar ook deelnemen aan experimenten die laten zien hoe zonne-energie werkt. In een land waar de elektriciteit dagelijkse enkele uren per dag wordt afgesloten is de noodzaak voor de energietransitie zonneklaar.'