Het was vrijdagmorgen weer heel even 1944 boven de glooiende velden van Klein Amerika in Groesbeek. Tientallen parachutisten in ouderwets militair tenue sprongen uit een historische Dakota om de bevrijding van de regio te gedenken. En voor hun plezier, natuurlijk.

Voor de tientallen belangstellenden op de grond blijft het lange tijd spannend of de sprong wel echt doorgaat. Zelfs wanneer het oude toestel boven Groesbeek begint te cirkelen, blijven zelfs de leden van de organiserende Parachute Group Holland op de grond minutenlang in onwetendheid.



"Die bolparachutes zijn maar beperkt bestuurbaar", zegt het Groesbeekse lid Joris Ebbers, die met zijn oude jeep de drop zone bij camping Op den Stuwwal in de gaten houdt. "Als er maar iets te veel wind is, kom je veel te hard neer."

Ebbers baalt. Hij zou ook springen, maar brak eerder deze maand bij een stomme valpartij bij het hardlopen zijn sleutelbeen. Nu legt hij aan iedereen die het maar wil horen, uit wat er hopelijk staat te gebeuren. Hij heeft er een hard hoofd in dat zijn maten ook echt de sprong gaan wagen.

Maar om een uur of negen komen, na vier rondjes met de Dakota, de eerste zeven para's dan toch echt van dik 300 meter hoogte naar beneden zweven. En dan weer zeven, en dan weer acht.



Terwijl de Dakota rechtsomkeert maakt om in Eindhoven nog eens zestien springers op te pikken, grijpen de eerst gelande para's enthousiast hun mobieltjes om de sprongen van lading twee en drie te filmen.

Want het idee is dan wel dat de historische luchtlandingen van september 1944 worden herdacht, zegt Ebbers: "Maar het is ook gewoon heel gaaf om te doen."

Wanneer iedereen geland is en er samen gezongen is, lopen de parachutisten naar het landingsmonument bij de camping, waar voor de échte soldaten van toen een krans wordt gelegd.

Zondag is er in de regio nóg een dropping. Leden van het Round Canopy Parachuting Team landen, als het weer het toelaat, om 15.00 uur langs de Schoonenburgseweg in Overasselt.