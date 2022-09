Door een staking van het Arriva-personeel in Limburg, rijden er vrijdag geen treinen op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen. "Alle treinen voor de Maaslijn starten in Limburg. Dat betekent dat er vrijdag geen enkele trein zal rijden over de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen", aldus een woordvoerder van Arriva.

De treinvervoerder adviseert reizigers die willen omrijden om vooral de reisplanner te checken. "De NS rijdt wel. Beter is misschien nog om thuis te werken of op zoek te gaan naar alternatief vervoer." De bus pakken kan ook, maar biedt geen harde garantie. "Van onze bussen rijdt 80 procent, onzeker is dus of je de bestemming haalt." Vorige week reden er door een staking bij streekvervoerders ook geen treinen op de Maaslijn, door onder meer het Land van Cuijk. Machinisten, conducteurs en buschauffeurs die vallen onder de cao Openbaar Vervoer proberen met de staking een betere cao af te dwingen voor komend jaar. "Dat is bovenop de 2,8 procent loonsverhoging en twee eenmalige vergoedingen van 1200 euro die ons personeel al heeft gekregen bij de vorige cao-onderhandelingen", laat de woordvoerder weten. Arriva betreurt de volgens haar voorbarige staking. "Het werk wordt stilgelegd voor een nieuwe cao die pas per 1 januari ingaat. Liever zouden we met de FNV om tafel gaan zitten om verder te onderhandelen zonder werkonderbreking." Op arriva.nl/staking is de meest actuele reizigersinformatie als gevolg van de staking te vinden. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen