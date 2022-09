Tientallen cardiologen krijgen miljoenen euro's van de medische industrie. In veel gevallen vragen zij geen toestemming voor die betalingen aan het bestuur van het ziekenhuis waar zij voor werken, terwijl dat wel zou moeten om belangenverstrengeling te voorkomen. Dat melden de NOS en Nieuwsuur na het analyseren van honderden betalingen uit de medische industrie aan specialisten.

Betalingen zijn niet ongewoon. Medische bedrijven sponsoren regelmatig specialisten om bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren. Dat is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, om het risico op beïnvloeding of zelfs omkoping zo klein mogelijk te maken. Uit het onderzoek van de NOSen Nieuwsuur bleek dat cardiologen in niet-academische ziekenhuizen in vergelijking met andere specialisten en ziekenhuizen veel geld krijgen gestort op de rekeningen van hun bv's en stichtingen.

Zo kregen volgens de NOS cardiologen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen de afgelopen twee jaar 1,7 miljoen euro.

Bij ziekenhuis Isala in Zwolle werden onlangs twee cardiologen geschorst, omdat zij opdoken in een onderzoek van justitie naar fraude. Net als drie oud-cardiologen van Isala worden zij er door justitie van verdacht voor miljoenen euro te zijn omgekocht door een leverancier van medische hulpmiddelen.

Ze zouden zijn betaald om ervoor te zorgen dat de hulpmiddelen van die leverancier werden gebruikt. De steekpenningen zouden via bv's of andere rechtspersonen bij de artsen zijn beland.

De FIOD deed in dat onderzoek een inval bij het bedrijf van de cardiologen in Zwolle: Diagram. Meerdere hartspecialisten van Isala hebben een financieel belang in dat bedrijf, dat cardiologen wereldwijd helpt met onderzoek en onder andere ICT-diensten levert voor medisch specialisten. Later werd op elf woningen van de vijf verdachten voor 3,1 miljoen euro beslag gelegd.