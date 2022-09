Het was dinsdagavond schrikken voor de bewoners van de Ryswickstraat in Nijmegen: bij één van de woningen werd een steen naar binnen gegooid. Mogelijk is een familieruzie de aanleiding.

Buurtbewoners hoorden eerst een harde knal en niet veel later een vrouw schreeuwen. Ze dachten dat er geschoten werd. Dat was reden om bij de politie melding te doen van een schietincident. Maar dat bleek het niet te zijn. Er was een steen door de ruit gegooid. De dader zou, aldus ooggetuigen, dit vanuit een busje hebben gedaan. Het gaat volgens de politiewoordvoerder mogelijk om een conflict in de familiaire sfeer. Er raakte niemand gewond. Ook hield de politie nog niemand aan.