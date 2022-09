Wie in 2023 een evenement in Nijmegen organiseert en dat wil verduurzamen, kan bij de gemeente aankloppen voor een geldbedrag tussen de 5000 en 75.000 euro.

Iedere Nijmeegse organisator van een evenement dat ook in de gemeente wordt georganiseerd, kan aanspraak maken op een bedrag tussen de 5000 en 75.000 euro, wat tegelijkertijd het totale bedrag in de subsidiepot is. Met het geld kunnen evenementen bijvoorbeeld recyclebare bekers inkopen, (meer) lokale producten aanbieden of circulaire toiletwagens inzetten.

Met de subsidie hoopt de gemeente dat evenementen minder CO2 uitstoten en minder fossiele brandstoffen verbruiken.

Voordat het geld gestort wordt, moeten organisatoren wel een plan op tafel leggen waarin wordt uitgelegd hóe er wordt verduurzaamd en wat dat kost en oplevert. Ook moet de organisator in ieder geval een kwart van de kosten voor verduurzaming zelf ophoesten. Daarna springt Nijmegen bij.

Organisatoren hebben van 19 september tot en met 30 oktober de tijd om de subsidie aan te vragen. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk of de subsidie wordt toegekend.