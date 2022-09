Koning Willem-Alexander opent donderdag 29 september het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen. Dit gebouw, met zowel verpleegafdelingen als poliklinieken, is aan het begin van de zomer in gebruik genomen.

Het nieuwe gebouw is ingericht op de zorg van de toekomst. De huisvesting is compacter en er wordt gebruik gemaakt van veel nieuwe technologie waarmee de patiënten meer autonomie hebben en het verplegend personeel doelmatiger kan werken. Medewerkers De koning krijgt in het academische ziekenhuis eerst een presentatie over duurzame zorg waarbij de wensen van patiënten en de kwaliteit van leven voorop staan. Na de openingshandeling krijgt hij een rondleiding door het gebouw en spreekt hij met medewerkers van het Radboudumc. Het nieuwe hoofdgebouw bevat vier verdiepingen met poliklinieken, drie verdiepingen met verpleegafdelingen en twee verdiepingen met kantoren voor medewerkers. Verder is in dit gebouw onder meer de centrale receptie, de centrale inschrijfbalie, een apotheek, winkeltjes, een kapper, een massagesalon, een espressobar en een stiltecentrum gehuisvest.