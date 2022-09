De schietpartij gisteren in Nijmegen-Noord, blijkt het gevolg van een verkeersruzie. Anders dan de politie gisteren meedeelde, gebeurde het incident op de Prins Mauritssingel richting Arnhem.

De politie brengt vandaag naar buiten dat er rond 13.00 uur een ruzie tussen twee autobestuurders plaatsvond bij de verkeerslichten op de kruising van de Prins Mauritssingel (N325) met de Vrouwe Udasingel. Nadat de verkeerslichten op groen sprongen, bleven de twee ruziemakers met hun auto's stilstaan. Dit tot ergernis van de bestuurder van een auto die erachter stond.

In deze auto zaten twee twintigjarige Arnhemmers en een meisje van zeventien uit Nijmegen. Omdat hij niet verder kon, claxonneerde de bestuurder. Volgens de politie werd dit door de bestuurder van de witte Volkswagen Polo voor hem 'niet gewaardeerd'.

'Kort nadat de auto's weer aan het rijden waren, werd de toeterende auto door de bestuurder van de Polo beschoten. Na het schieten, ging de bestuurder ervandoor.'

De bestuurder van de beschoten wagen is direct de Prins Mauritssingel afgedraaid en heeft zijn auto geparkeerd aan de Keizer Hendrik VI-singel. De gealarmeerde politie is direct een onderzoek gestart en heeft in de omgeving gezocht naar de witte Polo, zonder resultaat.

Volgens de inzittenden die zijn beschoten, was de schutter een man met een donkere huidskleur. De man zou rond de 25 jaar zijn en een zwart petje hebben gedragen. Hij had een klein baardje.

Geen van de inzittenden is bij de schietpartij gewond geraakt. Werknemers van het restaurant en de bioscoop die aan de N325 zijn gevestigd, hebben niets van het incident meegekregen. Ook werklieden die langs deze weg de nieuwe Hornbachvestiging bouwen, merkten niets van het incident.