Studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) passen niet meer allemaal in de bestaande schoolgebouwen. Als tijdelijke oplossing heeft de hogeschool twee units op haar terreinen moeten plaatsen, waardoor er 34 extra lokalen beschikbaar zijn.

De reden voor het tekort: de huurcontracten bij het Technovium en een gebouw aan de Hatertseweg, waarvan de HAN gebruikmaakt, zijn afgelopen, vertelt woordvoerder Maurice Chattelin. En nieuwbouw, dat is geen optie. "We voorzien dat er in de toekomst steeds minder hbo-studenten zullen zijn", zegt Chattelin. "Want er worden simpelweg minder kinderen geboren."

Tijdelijke oplossing

Dat gaf de doorslag in de keuze tussen een tijdelijke oplossing en nieuwe gebouwen. "Je wil ook niet over een aantal jaar panden hebben waar niemand in zit. En nadelig is het voor de studenten van nu ook niet."

Zo zouden de studenten op dit moment dichter bij hun eigen opleiding zitten. "Voorheen moesten sommigen vanuit de Kapittelweg naar de Hatertseweg en dan weer terug. Dat hoeft nu niet meer."

De units mogen er drie jaar staan. Ze zijn geplaatst bij de HAN-locatie aan de Kapittelweg en bij het Bisschop Hamerhuis.