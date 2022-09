Bij de Pathé-bioscoop in Nijmegen-Noord is maandagmiddag een auto met drie inzittenden beschoten. Rond één uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Op een foto is te zien dat het raam aan de bestuurderszijde kapot is.

Volgens een politiewoordvoerder is sprake van één schutter, deze persoon is nog voorvluchtig. Niemand raakte gewond. De politie trof de auto en de inzittenden aan op de Keizer Hendrik VI-singel, de doorgaande weg richting Oosterhout aan de andere kant van de Ovatonde.

Wegenbouwer Jan van den Brink uit Nijmegen en stratenmaker Nick Wisman uit Heerde waren op het moment van het incident aan het werk aan de bestrating van de nieuwe wijk Zuiderveld in Oosterhout. Hemelsbreed op zo’n tweehonderd meter van het incident.

Volgens het tweetal stond de beschoten personenauto al een tijdje aan de kant van de doorgaande weg geparkeerd voordat er een zwarte auto bij stopte. Van de schietpartij zelf kregen de twee niets mee. ,,Die politieauto kwam uit de richting van Oosterhout, het was er zo een met alleen een blauw doppie op het dak”, zegt Van den Brink.



Het lijkt er volgens de twee kompanen op dat de inzittenden van de beschoten auto zelf de politie hebben gebeld.

Niet veel later arriveerden er een politiebus en nog een politiewagen. Wisman: ,,Dat was zo’n snelweg-Audi. Ze hebben daar wel anderhalf uur gestaan.” Daarna leek het volgens de twee alsof de inzittenden in het busje zijn meegenomen en dat de wagen die werd beschoten door een agent is weggereden. Er kwam in ieder geval geen sleepdienst aan te pas.



Nijmegenaar Van den Brink zegt achteraf blij te zijn dat hij niet van dichtbij een kijkje is gaan nemen. ,,Ik zag een bericht op website van De Gelderlander dat er geschoten was. Dan komt het wel heel erg dichtbij en valt het wel heel erg naast de deur allemaal.”



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en waarmee is geschoten. De politie vraagt getuigen zich te melden.