Een flink geweldsincident. Een man die met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis is vervoerd. En een getuigenoproep van de politie. Dat er iets heftigs is gebeurd in de Nijmeegse Molenstraat zaterdagochtend is duidelijk. Maar voorlopig overheersen de vragen.

Een ambulance spoedt zich zaterdagochtend in alle vroegte naar de Molenstraat in Nijmegen. Hartje centrum. Middenin het uitgaansgebied. Dat er iets vervelend heeft plaatsgevonden is voor het grootste deel van de stad dan nog onduidelijk. Totdat de Nijmeegse politie in de loop van de zaterdagmiddag een opvallend Instagram-bericht verstuurd: 'Getuigen gezocht!' Het politiebericht spreekt van een 'ernstig geweldsmisdrijf' dat zich die ochtend tussen half zeven en zeven uur moet hebben afgespeeld in het centrum. Plaats van handeling: Molenstraat. Vlakbij etenszaak 'Döner Nijmegen', niet ver van de ingang van winkelcentrum Molenpoort. Getuigen of mensen die tips dan wel camerabeelden hebben, worden opgeroepen zich bij de politie te melden om de zaak op te lossen. "We zoeken getuigen die rond het genoemde tijdstip iets hebben gezien dat kan zijn opgevallen", vertelt een politiewoordvoerder. Agenten speuren ook in de directe omgeving van het incident naar bruikbare informatie. Wat er exact gebeurd is aan de Molenstraat? "We kregen een melding van een geweldsincident. We zijn direct ter plaatse gegaan en troffen een gewonde man aan", stelt de woordvoerder. "Het onderzoek is opgestart, maar veel is nog onduidelijk. Daarom kunnen we nog niet meer informatie delen."