Een pizzabezorger ging zaterdagochtend met zijn scooter onderuit op een kruispunt in Nijmegen. Hierbij raakte hij gewond.

Het eenzijdig ongeluk gebeurde rond 11.45 uur op de kruising van de Groenestraat met de Hatertseveldweg. Door het natte wegdek viel de bestuurder met zijn scooter.

Een fietsster verleende eerste hulp aan hem. Later is hij nog door ambulancepersoneel gecontroleerd. Onbekend is of hij mee moest naar het ziekenhuis.