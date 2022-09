Agenten hebben zaterdagochtend vlak na de gewapende overval op de ALDI in Nijmegen een verdachte aangehouden. Ook vonden ze de buit, of een deel daarvan, terug.

De overval op de supermarkt aan de Kanunnik Mijllinckstraat vond rond 7.30 uur plaats. De overvaller bedreigde medewerkers met wapen. Zij gaven hem vervolgens een onbekend geldbedrag mee.

Niet veel later pakten agenten in de omgeving van de ALDI een verdachte op. Ook troffen ze daar de buit aan. Of het gaat om het gehele geldbedrag, wordt onderzocht. Net als of de man alleen handelde.

De politie is daarom op zoek naar getuigen. 'Misschien is het iemand opgevallen dat iemand zich opvallend gedroeg in de buurt van de supermarkt nog voordat deze open was', aldus een politiewoordvoerder.

Er zijn volgens haar geen gewonden gevallen. Na het incident zou wel een supermarktmedewerker op enkele tientallen meters van de supermarkt zijn aangetroffen. Of hij misschien achter de dader(s) is aangerend, is nog onduidelijk.

De ALDI is op dit moment gesloten. Agenten zijn in en rondom de supermarkt bezig met onderzoek. De medewerkers zijn opgevangen.