Supermarkt ALDI aan de Kanunnik Mijllinckstraat in Nijmegen is zaterdagochtend overvallen. Onbekend is nog of de overvallers wat hebben meegenomen. Net als of ze al zijn opgepakt.

De overval vond rond 7.30 uur plaats. Na het incident zou een medewerker van de ALDI op enkele tientallen meters van de supermarkt zijn aangetroffen. Of hij misschien achter de daders is aangerend, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.