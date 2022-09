De lage waterstanden laten ook hun sporen na in de dierenwereld. Dat is onder andere te zien in de Millingerwaard, waar bevers hun opdrogende burchten verlaten. Geen reden tot paniek, zegt boswachter Twan Teunissen. Al breekt bij een beververhuizing de hel nog weleens los.

De Millingerwaard telt meer dan tien beverfamilies. Ze bouwen er burchten, zwemmen rond en krijgen er jongen. Nu het water in de rivieren laag staat, zijn sommige burchten niet meer bewoonbaar en dat brengt verhuizingen op gang.

In het ideaalplaatje van een bever is het mogelijk om vanuit een burcht direct het open water in te zwemmen, legt Teunissen uit.

"De bevers willen het liefst niet over land bewegen, dan zijn ze het kwetsbaarst. Wanneer het waterpeil zakt, bouwen ze een tunnel vanuit hun burcht om het land te mijden. Maar wanneer het water nagenoeg opgedroogd is, moeten de bevers verhuizen."

Dodelijke ruzies

Dat bevers hun burcht verlaten, is volgens boswachter Teunissen overigens van alle tijden. "Ze hebben burchten voor tijden van hoogwater en laagwater. Daartussen wordt altijd al verhuisd, nu gebeurt dat wat massaler door het lage waterpeil.

Toch is deze periode spannend, geeft Teunissen aan. Met name voor de bevers. "De beverfamilies hebben allemaal hun eigen territorium, afgebakend met takken en modder. Door de verhuizingen willen de bevers elkaars territorium nog weleens kruisen. Dat levert ruzies op en soms overlijden er daarbij zelfs bevers."

Belang voor de natuur

Dat de bevers hier blijven, is volgens de boswachter van groot belang voor de natuur. "Bevers staan natuurlijk bekend om hun dammen. In tijden van laagwater houden ze water daarom goed vast in gebieden met stromend water."

Alleen, dat is er in de Millingerwaard niet. Maakt dat de bevers hier nutteloos? "Absoluut niet", klinkt het resoluut. "Bevers zijn grazers, net zoals koeien dat zijn. Ze kunnen op eigen kracht hele boomstammen doormidden knagen en zorgen zo voor variatie in de natuur. Daar profiteren andere planten en dieren weer van."