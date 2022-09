Als je ze niet gezien hebt, heb je ze misschien wel gehoord. De luchtmacht buldert vanaf 5 tot en met 17 september over een groot deel van Nederland. Tijdens de oefening wordt er zeer laag gevlogen om te oefenen met parachutespringen en het droppen van vracht.

Op doordeweekse dagen heb je tussen 9.00 en 20.30 heb je de kans om vrachtvlieg Hercules C-130 boven Nijmegen te zien. De luchtmacht heeft ontheffing gekregen om bijna twee weken lang oefeningen uit te voeren tijdens operatie 'Falcon Leap'.

In omgeving Nijmegen is de oefening zeker niet onopgemerkt gebleven. Op Twitter wordt er verbaasd gereageerd op de oefening. Veel mensen vragen zich af of het noodzakelijk is om zó laag over bebouwd gebied te vliegen. De luchtmacht laat via officiële kanalen weten dat er tijdens de oefening rekening wordt gehouden met het beperken van de geluidsoverlast door zo min mogelijk over bewoond gebied te vliegen.

Terwijl op Twitter kritiek wordt geleverd over het gebulder boven de stad, blijft het bij het het klachtencentrum van de luchtmacht relatief rustig, laat de woordvoerder van de operatie weten: "Veel mensen zijn inmiddels gewend aan de jaarlijkse operatie Falcon Leap. Daarom zien wij ook geen verhoging bij de klachtenlijn van de luchtmacht."