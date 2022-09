Gerard van Groningen (81) is woensdag overleden. Hij was al lange tijd ernstig ziek. De Nijmegenaar heeft een enorme staat van dienst als organisator van evenementen in de stad.

Van Groningen was van begin af aan betrokken bij de organisatie van de Zomerfeesten, de voorloper van de Vierdaagsefeesten. Een lange periode trok hij de kar. Hij was voorzitter van Actief Comité Binnenstad Nijmegen en directeur van Evenementenbureau Nijmegen. Een halve eeuw organiseerde hij publieksfeesten in de stad. Zoals Waalkade à la Carte, de Nijmeegse Fietsvierdaagse en een dansevenement in schaatshal Triavium.

Een van zijn drijfveren was mensen laten genieten. "En het brengt leven in de stad", zei hij onlangs in een interview met de Gelderlander. "Dat is belangrijk, want daarmee zet je Nijmegen op de kaart. Het organiseren heeft me veel voldoening gebracht. En vriendschappen."

Na zijn pensionering bleef hij kleinere evenementen opzetten. Zoals Nijmegen Zingt, dit jaar was het voor de vijftiende keer op 26 augustus. Van Groningen had het fenomeen in België ontdekt en vond dat Nijmegen ook zoiets moest hebben. Een simpel concept: met z'n allen bekende liedjes zingen. Hij trok er duizenden mensen mee naar de Grote Markt.

Gerard van Groningen wist dat de afgelopen editie van Nijmegen Zingt, zijn laatste zou zijn. Hij leefde er naartoe omdat hij die avond afscheid wilde nemen van het Nijmeegse feestpubliek. Gerard van Groningen kreeg lovende woorden en het publiek zong hem toe.