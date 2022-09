De Stichting Stolpersteine Nijmegen is van plan om op 18 november een Stolperstein (struikelsteen) te leggen voor het voormalige woonhuis van oorlogsslachtoffer Joseph Jacob in Nijmegen. Er wordt gezocht naar nabestaanden.

De Joodse Joseph Jacob, geboren 4 februari 1908, woonde tussen 1939 en 1943 op de Daalsedwarsweg 25 in Nijmegen en was getrouwd met Alberta van der Bosch. In 1943 verhuisden ze samen naar Elst. Jacob overleefde weliswaar de oorlog, maar had wel te maken met anti-Joodse maatregelen.

De stichting wil een steen leggen, maar weet verder nog weinig over Jacob. Nabestaanden of mensen die iets over hem en zijn familie kunnen vertellen, kunnen contact opnemen via info@stolpersteine-nijmegen.nl.

Eerder dit jaar, op 10 april, zijn de eerste zestien Stolpersteine of struikelstenen in Nijmegen gelegd. De gedenkstenen worden voor de vroegere woonhuizen gelegd van mensen die door de nazi's zijn verdreven of gedeporteerd en vermoord, zoals Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen en gehandicapten. De Stolpersteine, een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, vormen een over heel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme.