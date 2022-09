Winkelend Nijmegen heeft op Plein 1944 weer een nieuwe muurschildering om naar te kijken. Op een blinde gevel boven modewinkel Only prijkt nu een bijzondere speelkaart. Daarop staat niet één anonieme schoppen koning, maar staan twee keizers. Beiden waren belangrijk in de historie van Nijmegen: Karel de Grote en Frederik Barbarossa.

Kort voor het weekend legde graffitikunstenaar Vincent William ('Combolution') de laatste hand aan zijn kunstwerk. Dat is er één in een serie prenten uit het project Waalpaintings, dat uiteindelijk vijftien personen en gebeurtenissen uit de Nijmeegse geschiedenis op muren in het stadscentrum wil vastleggen.

Aan de andere kant van het gebouw verscheen afgelopen zomer een paar Vierdaagseschoenen als zevende werk, de koningskaart van Combolution is nummer acht.

"Ik ben een fan van spelletjes en heb de beide keizers daarom als geintje allebei op een speelkaart afgebeeld", zegt de kunstenaar. "Karel de Grote bouwde de eerste 'palts' op het Valkhof, en die zie je achter hem branden. Je ziet zelfs een klein Vikingschip, want de Vikingen staken dat vuur aan. Later bouwde Barbarossa de bekende Valkhofburcht. Die staat dus achter hem."

Voor het uiterlijk baseerde William zich op beschrijvingen en beelden die van de keizers bestaan: "Koningen werden vaak met baard afgebeeld, maar Karel de Grote had alleen een snor, een soort biker stash."

Vlak bij zijn nieuwste werk is nóg een historisch muurkunstwerk te vinden van Vincent William. Hij maakte in de onderdoorgang tussen Plein 1944 en de Scheidemakershof jaren geleden al twee werken over het bombardement op Nijmegen.