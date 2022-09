Lijn 80, de bus tussen Nijmegen en Millingen aan de Rijn, rijdt deze week niét tot Millingen. Althans, niet in de avonduren. Vanaf half acht moeten reizigers van en naar het Rijndorp in- en uitstappen in Kekerdom. Wegwerkzaamheden zijn daar debet aan.

De komende maanden ondergaat de grote weg (N840) tussen Millingen en Beek een grootscheepse renovatie. Vanaf deze maandag wordt - na twee weken vertraging - als eerste het traject tussen Millingen en Kekerdom aangepakt. Dat betekent omrijden voor automobilisten en dus ook hinder voor reizigers met het openbaar vervoer (OV).

Overdag blijven de bussen van en naar Millingen gewoon rijden volgens het gebruikelijke traject, maar 's avonds zal het Rijndorp de komende dagen niet meer bereikbaar zijn met het OV. Omdat er met name vanaf 20.00 uur aan de weg tussen Millingen en Kekerdom wordt gewerkt, heeft vervoerder Breng besloten om Kekerdom in de avond als begin- en eindhalte van lijn 80 aan te wijzen.

De eerste bus die niet verder rijdt dan Kekerdom is de rit die om 19.24 uur vertrekt vanaf het Centraal Station in Nijmegen. Vervolgens zullen alle lijn 80-trips in de avonduren beginnen en eindigen in Kekerdom - op het voormalige Haukes-terrein aan de Botsestraat.

De routewijziging geldt vooralsnog tot en met donderdag. Het werk aan de N840 is daarmee echter nog lang niet ten einde. Na de klus aan het asfalt tussen Millingen en Kekerdom is vanaf volgende week de route tussen Kekerdom en Leuth aan de beurt. Gemotoriseerd verkeer van en naar Millingen moet dan omrijden via de dijk.

Reizigers met lijn 80 zullen dan - opnieuw alleen in de avonduren - hinder ondervinden van de wegwerkzaamheden. Of én hoe de bus in die weken zal omrijden in de Ooijpolder, kan een woordvoerder van Breng vooralsnog niet zeggen.