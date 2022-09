Agenten hebben zondag een man opgepakt omdat hij zichzelf bevredigde bij de Bisonbaai in Ooij. Een vrouw maakte een foto van de man bij het naaktstrand bij de recreatieplas en waarschuwde de politie.

Badgasten rondom de Bisonbaai hebben al maanden last van één of meerdere masturberende mannen die zich ophouden rondom de Ooijse zwemplas. De politie ontving ook al meerdere meldingen, maar een signalement ontbrak.

De politie laat nu op Instagram weten dat het slachtoffer een duidelijk signalement had doorgegeven en een foto. De agenten vermoedden vanwege de inhoud van de melding dat de man richting Nijmegen zou gaan. Ze probeerden hem op de dijk te onderscheppen. Daar zagen ze een man die voldeed aan het signalement en hielden hem staande.

De politie sprak nogmaals met de vrouw die melding had gemaakt en foto had doorgestuurd. Daarop is besloten de man aan te houden voor openbare schennis.