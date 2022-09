Bewoners van de Leliestraat in Nijmegen hebben zondagmiddag geholpen bij het blussen van een buitenbrand bij het spoor. Ook de brandweer kwam er aan te pas, die al snel opschaalde naar middelbrand.

De brand werd rond 17.45 uur ontdekt en sloeg snel om zich heen. Buurtbewoners aarzelden niet en grepen hun tuinslang om het vuur te blussen en verdere verspreiding te voorkomen. De brandweer had het vuur snel onder controle.



Het treinverkeer had weinig last van de brand, maar reed wel langzaam langs het incident. Ruim 100 meter gras is afgebrand.