Een supersnelle inzet van twee agenten heeft er vrijdagavond voor gezorgd dat een Nijmeegse vrouw haar gestolen fiets kort na de diefstal heeft teruggekregen. Bij die inzet is de fietsendief die een tas vol inbrekersgereedschap bij zich had aangehouden.

De eigenares van de fiets sprak twee agenten op de parkeerplaats voor het politiebureau in Nijmegen aan. 'De vrouw vertelt ons dat haar fiets is gestolen maar 'gelukkig' is haar fiets met een gps tracker uitgerust! Mijn collega en ik hebben één seconde nodig om te beslissen dat we met de vrouw de dienstauto in stappen om op jacht te gaan', laten de agenten op hun Instagram-account weten.

Via de gps-tracker rijden de agenten achter de fiets aan. Ze zien dat die nog beweegt. Snelheid is geboden om te voorkomen dat de dief de tweewieler laat verdwijnen. Op de Rivierstraat hebben ze bijna beet maar een paar paaltjes zorgen ervoor dat de dief rustig peddelend wegkomt.

De politiebus rijdt een blokje om en via de Waterstraat achterhalen de agenten de fiets op de Industrieweg staduitwaarts. De vrouw achterin de bus herkent haar fiets. Als de man afstapt om de fiets te parkeren, springen de agenten uit de bus en houden de man aan voor heling van gestolen goed.

Bij fouillering blijkt de man een tas voor inbrekersgereedschap te hebben en is hij meteen verdachte van diefstal van fiets. De recherche neemt de zaak in onderzoek en de fiets is inmiddels terug bij de eigenaresse, laat de politie weten.