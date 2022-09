Dak- en thuislozen kunnen in Nijmegen komende herfst en winter weer terecht in extra slaapcontainers. De gemeente Nijmegen zet er vijftien neer aan de Nieuwe Dukenburgseweg.

De tweepersoons portacabins, in totaal voor dertig personen dus, komen te staan op een parkeerplaats tussen de gebouwen van het Leger des Heils en het Heinz Innovation Centre. Dat is op een steenworp afstand van de permanente dak- en thuislozenopvang De Hulsen.

Daar stonden vorig jaar ook al vijftien containers opgesteld. Het Hulsenterrein is dit jaar echter niet beschikbaar omdat vorige week is begonnen met sloop van die voorziening. Die wordt vervangen door modernere nieuwbouw.

Corona

Nijmegen zorgt elk jaar voor de opvang van dak- en thuislozen tijdens de koude maanden, maar zet daar sinds twee jaar ook containers voor in. Aanleiding is de voortdurende mogelijkheid van coronabesmettingen: in de portacabins slapen niet veel mensen bij elkaar kan kan er relatief goed afstand worden gehouden.

In de eerste 'coronawinter' werd er aanvankelijk opvang geboden in de Jan Massinkhal en verschenen er vervolgens dertig containers achter de hal. Die plek is echter niet altijd beschikbaar vanwege geplande evenementen, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Volgens haar gaat die nog op zoek naar een meer structurele oplossing om dak- en thuislozen een coronaveilige winteropvang te bieden.

24 uur

De containers blijven dit jaar van 1 november tot 1 mei staan op grond die eigendom is van de gemeente. Mensen zonder een dak boven hun hoofd kunnen er 24 uur per dag terecht voor 'bed , bad en brood' en krijgen zo nodig begeleiding vanuit Iriszorg, de organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Ook wordt steeds gekeken of bewoners kunnen doorstromen naar een andere opvangvoorziening. De nieuwe tijdelijke opvanglocatie is straks afgesloten met hekken en wordt permanent beveiligd.