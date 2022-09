Een fietser is vrijdagmiddag aangereden door een vrachtwagen op de Westkanaaldijk, bij de sluis in Weurt. Ze moest door de brandweer worden bevrijd van onder de vrachtwagen en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur 's middags. De fietser kwam onder een wiel van de vrachtwagen terecht. De brandweer moest haar fiets wegknippen om haar te bevrijden. De Westkanaaldijk is afgesloten voor verkeer.