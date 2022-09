Een automobilist richtte vrijdagmiddag een flinke ravage aan in Nijmegen, bij een eenzijdig ongeluk op het Keizer Augustusplein. Hij schoot uit de bocht, ramde een bushokje waar mensen stonden te wachten, schoot over een fietspad en kwam tot stilstand in een weiland.

De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht, net als de vier mensen die op de bus aan het wachten waren. Drie andere mensen die in de auto zaten, hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De vier mensen die op de bus aan het wachten waren zouden alleen lichtgewond zijn geraakt. Over de verwondingen van de bestuurder is niets bekend. De oprit van de N352 en de kruising richting Pathé waren lange tijd afgesloten.