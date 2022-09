Als gevolg van een ernstige storing bij het drukken van De Gelderlander, konden sommige edities van de krant niet gedrukt en bezorgd worden.

Daarom kan het zijn dat u als abonnee donderdagochtend een andere editie in de brievenbus vindt dan die uit uw eigen regio.

Excuus voor het ongemak. In de digitale versie van de krant kunt u wel uw eigen editie lezen. Daarvoor gaat u naar krant.dg.nl. Klik hier voor uitleg over inloggen of bekijk de afbeelding onderaan dit artikel.