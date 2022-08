Verdord gras, bomen die hun blad laten vallen alsof ze al in herfststemming zijn, planten en struiken die meer dood dan levend zijn: de aanhoudende droogte in combinatie met de hoge temperaturen heeft overal in Nijmegen zijn sporen nagelaten.

Slechts enkele plekjes in de stad zijn hieraan ontsnapt en vormen nu een groot, groen contrast met hun omgeving. Het meest opvallende groen zie je momenteel aan de Waalkade: daar ligt het gras er in volle glorie bij. En dat terwijl dit terrein na afloop van de Vierdaagsefeesten eind juli nog een weinig florissante aanblik toonde.

Nadien is het terrein weer ingezaaid maar het is vooral te danken aan de beregeningsinstallatie dat de Waalkade is veranderd in een groene oase. Die installatie werd in november 2020 aangelegd, omdat het grasveld sinds de herinrichting van de Waalkade in 2019 niet tot groei wilde komen. Sindsdien heeft het irrigatiesysteem in droge tijden al enkele keren zijn dienst bewezen.