De Nijmeegse rechtenstudent Mark Mulder is plotseling overleden. Mulder kwam onlangs in het nieuws toen hij een rechtszaak tegen de gemeente won over de energietoeslag. Mulder werd slechts 30 jaar.

Het Faculteitsbestuur van de Radboud Universiteit schrijft in een rouwadvertentie van deze krant diep bedroefd te zijn. 'Mark had nog een heel leven voor zich, en zijn overlijden heeft ons - studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit - zeer geraakt. We gaan Mark missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders, broers, zussen en andere naasten.'

Mulder stond op het punt te starten met een masterstudie strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij bracht zijn opgedane kennis onlangs in de praktijk door een rechtszaak aan te spannen tegen de gemeente Nijmegen, nadat zijn aanvraag voor een energietoeslag van 800 euro werd geweigerd. De eenmalige uitkering is bedoeld om mensen met lage inkomens te compenseren.



Maar Mulders aanvraag werd geweigerd. Hij studeert nog. En studenten hebben geen recht op de compensatie, redeneerde de gemeente op advies van minister Carola Schouten (Armoedebeleid). Mulder vocht deze uitsluiting van een hele groep aan bij de rechter.

,Ik wist niet wat ik hoorde", zei hij hier begin augustus over in deze krant. "Stel je voor dat gezegd wordt dat 65-plussers de toeslag niet krijgen, omdat ze 65-plusser zijn.



Het land zou te klein zijn. Studenten als groep uitsluiten komt op hetzelfde neer. Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Geen gelijke behandeling dus. Dat mag niet volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens."

De rechter stelde Mulder in het gelijk en kende hem de toeslag van 800 euro toe. Of zijn juridische overwinning ook soelaas biedt voor andere studenten is niet duidelijk. De studentenvakbond bereidt met vakbond FNV een collectieve rechtszaak voor.



"Er moet uiteindelijk een uitspraak komen voor álle studenten. Dit is nu een geweldige steun en geeft vertrouwen. Het laat zien dat procederen werkt."