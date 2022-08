De sluiting van het Dominicus College in Nijmegen gaat definitief door. Dat heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen bepaald.

De medezeggenschapsraad (MR) van de school had een verzoek bij de commissie ingediend om de sluiting tegen te houden, maar dat verzoek is dus niet ingewilligd.

De school sluit nu per 1 augustus 2024 de deuren. Precies zoals scholenkoepel @voCampus, waar de meeste middelbare scholen in Nijmegen onder vallen, eerder al had bepaald. Voornaamste reden voor de sluiting van de 168 jaar oude school is volgens het bestuur het teruglopende aantal leerlingen in Nijmegen en regio. Veel meer middelbare scholen kampen daarmee. Maar op het Dominicus zouden de prognoses het slechtst zijn en de financiële tekorten oplopen.

Het plan om het het Dominicus College op te heffen zorgde van meet af aan voor veel boosheid bij medezeggenschapsraad, ouders, docenten en leerlingen. Zij denken dat de school wel degelijk bestaansrecht heeft.



Critici menen dat Dominicus ten onrechte wordt geslachtofferd ten faveure van andere scholen in Nijmegen. Er zouden spelletjes zijn gespeeld. Maar de geschillencommissie ziet daar geen bewijs voor. De commissie oordeelt dat @voCampus 'in redelijkheid tot zijn besluit tot sluiting heeft kunnen komen'.

Eerder, in 2021, waren er nog plannen om het Dominicus College te laten fuseren met het Kandinsky College. Ook dat plan stuitte op veel weerstand. Later veranderde @voCampus van koers en werd ingezet op het definitieve einde van het Dominicus.



Een second opinion bracht het bestuur eerder dit jaar niet op andere gedachten. Het idee is dat het leegvallende schoolgebouw aan de Energieweg vanaf het schooljaar 2025-2026 wordt gebruikt door het Mondial College.