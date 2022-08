Een automobilist in een BMW is dinsdagmiddag gewond geraakt toen hij op de Paul Krugerstraat in Nijmegen uit moest wijken voor een bestelbus. De BMW raakte ter hoogte van de Generaal Smutstraat een boom en kwam tot stilstand tegen een gebouw.

Verschillende omstanders zagen het ongeluk gebeuren en verleenden eerste hulp. De bestuurder van de bestelwagen reed door. Direct na de botsing met het gebouw kwam rook uit de auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie heeft een rijstrook richting de Molenweg afgezet. Het ongeval trok veel bekijks, de mensen werden door de politie op afstand gehouden.