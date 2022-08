Omdat de meeste scholen weer beginnen, gaan op de Maaslijn tussen Venray en Nijmegen vanaf maandag 5 september weer meer treinen rijden. Dat laat vervoerder Arriva weten. Het betekent dat er ieder kwartier een trein van noord naar zuid en omgekeerd rijdt. In de daluren, tussen half elf in de ochtend en een uur in de middag, rijdt er ieder half uur een trein.

In september is het traditioneel extreem druk in de treinen die op de Maaslijn rijden. Dan puilen deze, ondanks de hogere frequentie van rijden, vaak toch nog uit. Voor de zomer was er nog veel kritiek op Arriva, omdat er werd gekozen om, ondanks dat corona voor een belangrijk deel naar de achtergrond was verdwenen en het weer drukker werd in de treinen, nog met de vakantieregeling te blijven rijden.

Wat betreft de bussen gaat Arriva per rit kijken wat nodig is. De huidige dienstregeling wordt, waar de reizigersaantallen dat verlangen, opgeschaald. 'Daar zetten we extra ritten en extra lange bussen in. Dat geldt bijvoorbeeld tijdens de spitsuren naar de onderwijsinstellingen', aldus Arriva.

De dienstregeling voor de bussen en voor de treinen in Zuid-Limburg is nog niet ideaal, laat Arriva weten. 'Maar het is wel de meest optimale regeling die onder de huidige omstandigheden te maken is.'

Arriva zegt dat in het zuiden van Limburg vanwege personeelskrapte en een hoog ziekteverzuim nog niet volgens de normale dienstregeling gereden worden. 'Er worden momenteel nieuwe treinmachinisten en buschauffeurs geworven en opgeleid, maar dat resulteert nog niet in een dienstregeling zoals gewenst. Daarom blijft Arriva de komende maanden fulltime en parttime personeel werven en opleiden.'