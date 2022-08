Wildwesttaferelen in Kranenburg. Daar heeft de Duitse politie vrijdagavond laat verschillende keren op een vluchtende auto geschoten. Een kogel ging dwars door de kofferruimte en raakte een 21-jarige man die op de achterbank zat. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er bestaat geen levensgevaar.

In de auto zaten in totaal vier mannen, in leeftijd variërend van 19 tot 21 jaar. Ze kwamen even na 22.00 uur uit de richting Nijmegen en passeerden bij Beek-Wyler de (verdwenen) grens. Twee politiemannen wilden daar de auto aanhouden voor een controle, maar de bestuurder gaf vol gas en ging er richting Kranenburg vandoor. De politie zette de achtervolging in, maar moest die vanwege de hoge snelheid waarmee gereden werd, opgeven.

Even later troffen ze auto stilstaand aan langs de B504 ter hoogte van de Kartenspielerweg (Reichswald) even voorbij Kranenburg. De politiemannen stapten uit hun auto en liepen naar de stilstaande vluchtwagen waarop de bestuurder daarvan opnieuw vol gas gaf en daarbij een van de politieagenten aanreed. Die raakte lichtgewond maar was nog wel in staat enkele schoten te lossen. Hij wist onder meer een band lek te schieten waardoor de auto uiteindelijk tot stilstand kwam. Ook werd de man op de achterbank geraakt.

In eerste instantie, zo meldt de Rheinische Post, werden drie inzittenden (incluis de gewonde) aangehouden. De gewonde man werd zoals gezegd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu nog. Een vierde man rende het bos in. De politie zetten een speurhond alsmede een helikopter met warmtesensor in. Ongeveer een uur later werd hij uit de bosjes gevist.

De drie zijn naar het politiebureau in Kleef gebracht voor verhoor. Er is proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de drugs- en de verkeerswetgeving alsmede voor het inrijden op een politieman. Daarna zijn de mannen weer op vrije voeten gesteld. De politie heeft in de auto een kleine hoeveelheid drugs gevonden. Of de mannen die in Nijmegen gehaald hadden, is niet bekend. De politie van Krefeld en het OM in Kleef doen voorts het standaard onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen door de politie.

De weg (B504) is die nacht afgesloten gebleven voor verkeer, zodat de politie sporenonderzoek kon doen. De vrijwillige brandweer van Kranenburg heeft assistentie verleend onder meer door de plek uit te lichten. Volgens de Rheinische Post had de vluchtwagen, een zwarte Audi, een kenteken uit Berlijn. De politie laat weten dat de vier mannen uit Nordhrein-Westfalen komen. Volgens een zegsvrouwe van de politie in Krefeld is de toestand van de man die in het ziekenhuis ligt stabiel.