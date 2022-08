In filmhuis LUX in Nijmegen zijn op 3 en 4 september vijf actuele Oekraïense films en documentaires te zien. Dit filmfestival is georganiseerd door stichting 'Freedom for Ukraine'. De opbrengst gaat naar hulpgoederen voor het land.

De Oekraïense Valentyna Fonteijn, die samen met haar Nederlandse man André de stichting heeft opgericht, selecteerde de films. "Ze spelen in het heden of ze gaan terug naar 2014, het begin van de gevechten in het Donetsbekken", zegt ze. "Voor Oekraïners is toen de oorlog begonnen."

Valentyna en haar Nederlandse man André Fonteijn ontvluchtten met hun twee jonge dochters en oma Elena het oorlogsgeweld in Oekraïne. Vanuit hun tijdelijke woning in Zetten bieden ze hulp aan hun thuisland. Onder meer door hulpgoederen en transporten te regelen.

"De volledige opbrengst van de filmkaartjes gaat naar het goede doel", verzekert André Fonteijn. Het festival is bedoeld voor Nederlanders en Oekraïners.

De geselecteerde films zijn: de documentaire Plai. A Mountain path over een ruim dertig jaar getrouwd stel waarvan de man gewond is geraakt aan het front, de documentaire Mariupol: the chronicles of hell met getuigenissen van inwoners uit de belegerde stad Mariupol, de poëtische film The distant barking of dogs over de impact van de oorlog op een kind, de bekroonde documentaire The earth is blue as an orange over het familieleven in oorlogstijden en de actiefilm Cyborgs: heroes never die, over een militaire missie in het Donetsbekken-regio in 2014.

Alle films hebben Engelse ondertiteling. Kaartjes kosten 15 euro per film (inclusief een drankje), te koop via freedomforukraine.nl/film en lux-nijmegen.nl/anders