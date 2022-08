Een vrouw is vrijdag in haar woning aan de Heidezoom in Malden mishandeld en zwaargewond geraakt. De verdachte is op de vlucht. Politie zoekt onder meer met een helikopter naar hem.

De mishandeling gebeurde volgens de politie tijdens een conflict in de woning. Maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

De politie is aanwezig aan de Wanmand, waar het slachtoffer woont, maar ook in een woning een eindje verderop, aan de Heidezoom. Veel buurtbewoners zijn naar buiten gekomen om te kijken wat er aan de hand is.

Een buurman, die niet met zijn naam wil reageren (naam is wel bekend bij de redactie), vertelt dat hij geschreeuw hoorde in de woning aan de Wanmand. Toen hij ging kijken, werd hij overlopen door de vermoedelijke verdachte.

Die verdachte is naar verluidt in de richting van zijn woning aan de Heidezoom gerend, maar is daar volgens de buurman niet naar binnen gegaan. De politie heeft de woning van de verdachte wel doorzocht, maar heeft hem daar niet aangetroffen.

Omdat de verdachte nog op de vlucht is, is een Burgernet-bericht verstuurd. Ook is de politie naar hem op zoek met een politiehelikopter.

Volgens de buurman is de gewonde vrouw een bekende van de verdachte en is ze gewond geraakt aan haar gezicht. Volgens de politie zijn de verwondingen in ieder geval ernstig te noemen.