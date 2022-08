Een groot deel van Cultureel terras De Kaaij is donderdagavond uit voorzorg ontruimd. Eerder deze week viel er een kunststof onderdeel vanonder de Waalbrug aan de strandkant naar beneden.

Niemand werd daarbij geraakt of gewond. De oorzaak van het loslaten van het onderdeel is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er een kans bestaat dat er meer onderdelen zullen volgen.

Eigenaar van het terras Leon Berkers had bij het vinden van het onderdeel een paar dagen geleden, 'eerst niet in de gaten' dat het om een stuk van de brug ging. Toen dat donderdagavond duidelijk werd, zocht hij meteen contact met de gemeente en Rijkswaterstaat. In samenspraak werd besloten om drie kwart van zijn terras te ontruimen.

Onderzoek onderkant brug

Berkers wilde het zekere voor het onzekere nemen: "Je wilt er niet verantwoordelijk voor zijn dat iemand nog zo'n ding op zijn harses krijgt." Er werden meteen rood-witte linten gespannen en hekken geplaatst om het, mogelijk, onveilige deel van het terras af te sluiten voor publiek.

Ook werd er een onderzoek gestart naar de onderkant van de Waalbrug bij De Kaaij. Er kon nog niets worden gezegd over hoe het onderdeel los kon raken. Wel bleek dat het van bij de afvoerpijp van de brug kwam. Vergelijkbare kunststof onderdelen zijn uit voorzorg verwijderd.

Berkers kon donderdagavond een derde van zijn terras open houden. "Het is wel een domper, maar safety first." De eigenaar hoopt dat 'alles op vrijdag weer oké is' en hij zijn gasten ook weer op de rest van zijn terras een plekje kan bieden.