De politie heeft zondag in de Nijmeegse wijk De Meijhorst een man aangehouden en drie gestolen e-bikes gevonden.

Agenten werden zondag in Nijmegen aangesproken door drie mannen. Ze vertelden dat één van hun elektrische fietsen eerder die dag gestolen was op de Waalkade in Nijmegen. De track en trace van de fiets had ze naar een appartementencomplex in de wijk De Meijhorst geleid.



De peilzender gaf één specifieke woning aan, maar er bleek niemand thuis te zijn. De mannen en de agenten gingen vervolgens naar de berging van de woning, onderin het complex. Door de opening boven de deur zagen ze drie elektrische fietsen in het berghok staan.

Drie gestolen fietsen

De agenten forceerden de deur en zagen de elektrische fiets staan die de mannen hadden omschreven. Ook de twee andere fietsen bleken te zijn gestolen. De politie heeft de eigenaren op de hoogte gesteld van de vondst, maar in verband met het lopende onderzoek de fietsen wel in beslag genomen.



Buiten werden de agenten aangesproken door een man. Hij wilde weten of ze bij hem aan de deur waren geweest. Volgens de politie was de man 'wat vaag over waar hij woonde', maar hij wilde wel weten of de agenten fietsen hadden aangetroffen in de berging. Die zouden daar recentelijk namelijk verstopt zijn. Ook zouden er sporen van braak te zien zijn.

Man aangehouden

De agenten liepen met de man mee, maar zagen geen bijzonderheden bij de berghokken. De man bleef stilstaan voor het berghok waar de fietsen waren aangetroffen en zei dat dit zijn berghok was. De politie deelde hem daarop mee dat hij was aangehouden voor heling.