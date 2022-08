Woensdagochtend is een binnenvaartschip aan de grond gelopen in de Waal bij Nijmegen. Dat gebeurde even voor 9.00 uur ter hoogte van de Waalhaven.

Binnenvaartschip Harley vervoert een lading kolen, maar is vast komen te zitten op de bodem. Met veel herrie van de motoren en schurend metaal wist de kapitein het schip naar de kant te krijgen bij de Waalhaven. Het schip ligt op dit moment dwars op de vaarroute aan de Weurtse kant van de Waal, met de boeg pal naast de ingang van de Waalhaven.

Rijkswaterstaat zoekt op dit moment uit wat er is gebeurd en wat het vastlopen van het schip betekent voor de overige scheepvaart. Het is niet duidelijk of het schip zijn weg kan vervolgen.

Afgelopen weekend raakte een schip iets op de bodem van de Waal en sloeg daardoor lek. De brandweer is toen ingeschakeld om water uit de machinekamer te pompen. Het schip is na een reparatie gisteren weer op weg gegaan richting Duitsland. Volgens Rijkswaterstaat was het schip veel te zwaar beladen.

In de Waal bij Nijmegen, globaal tussen de spoorbrug en de Waalbrug, ligt al enkele decennia een betonnen bodembescherming om te voorkomen dat de bodem van de rivier in de sneller stromende bocht afslijt. Binnen de scheepvaart is bekend dat hier rekening mee moet worden gehouden.