Nederland staat in de top 10 van landen die het meeste stroom opwekken via zonnepanelen, blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Bijna 10 procent van alle stroom wordt in Nederland op die manier opgewekt. Ook in Nijmegen zie je steeds meer huizen die zonnepanelen op het dak hebben liggen.

Eerst moet je uitzoeken of zonnepanelen wel op jouw dak kunnen. Niet ieder dak is daar geschikt voor. Dit hangt af van de helling van het dak en de richting van de helling. Een platter dak in zuidelijke richting levert je het meeste op. Een scheef dak in noordelijke richting is niet zo handig. Kortgezegd is een dak dat veel zon opvangt het meest rendabel.

Je hoeft normaal gesproken geen vergunning aan te vragen voor zonnepanelen op je dak. Toch zijn er wel een paar uitzonderingen. Als je in een monumentaal pand woont of als jouw woning in een beschermd stadsgezicht in Nijmegen staat, moet je wel een vergunning aanvragen. Even opletten dus! In Nijmegen zijn bijvoorbeeld delen van de benedenstad en Nijmegen-Oost beschermde stadsgezichten.

Is je dak geschikt voor zonnepanelen en mag je ze van de gemeente Nijmegen op je dak? Dan is het tijd om offertes aan te vragen. Dit kan op een paar manieren:

Via het regionaal energieloket van gemeente Nijmegen vind je installateurs met een kwaliteitscertificaat in de buurt.

Via Zonnekeur van de stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) vind je een lijst met bedrijven met het Zonnekeur-keurmerk.

Er is geen landelijke subsidie voor zonnepanelen. Wel kan iedereen de btw terugvragen die ze betaald hebben over de installatie en de zonnepanelen. Je betaalt 21 procent btw over de panelen en de plaatsing ervan, dus de btw-teruggave kan aardig oplopen.

Subsidie

In Nijmegen kun je in sommige gevallen een lening aanvragen om zonnepanelen te plaatsen. Meer informatie vind je hier.