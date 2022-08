Bij een bedrijf aan de Kasteelsestraat in Overasselt dat motormaaiers levert is maandagavond laat brand uitgebroken. De brandweer schaalde meteen na de melding op naar grote brand. Snel genoeg bleek de omvang van de brand mee te vallen. Het vuur was snel geblust.

Aanvankelijk riep de brandweer het incident uit tot grote brand omdat niet duidelijk was of er nog mensen in het pand aanwezig waren. Ook werden verschillende wagens uit de hele regio opgeroepen omdat de vrees bestond dat er te weinig bluswater in de buurt zou zijn.

De brand woedde op het industrieterrein aan de rand van het dorp Overasselt. De straat werd afgesloten voor alle verkeer zodat de hulpverlening ruimte krijgt. "Het bleek allemaal gelukkig me te vallen. De brand is snel geblust. We weten nog niet wat er gebrand heeft. Niet alle opgeroepen wagens hoefden te worden ingezet", laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Kort na de blusactie heeft de brandweer het pand geventileerd. Wat de oorzaak van de brand was is nog niet duidelijk.