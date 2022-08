Voor de tweede dag op rij is er brand in een parkeergarage aan de Sperwerstraat in Nijmegen. Zondag rukte de brandweer uit voor een brandende keukenrol.

Er heeft een scooter gestaan. De brandweer heeft rond 9.00 uur opgeschaald naar middelbrand. Bewoners moesten hun woningen verlaten, bij de brand kwam veel rook vrij. De brand was rond 09.40 uur onder controle, bewoners konden terug naar hun woning.

Er zijn vaker problemen bij de parkeergarage die alleen toegankelijk is voor bewoners. Naast de brandende keukenrol zijn afgelopen weekend ook bij vier auto's ruiten in zijn geslagen, dat heeft de politie ook geconstateerd. Uit één van de auto's zou ook iets gestolen zijn, maar dat kan de politie niet bevestigen. Een woordvoerder roept de eigenaar op aangifte te doen als er iets is gestolen.

De politie vermoedt dat in beide gevallen sprake is van brandstichting en is daarom een onderzoek gestart. Naar de brand van vandaag wordt sporenonderzoek verricht. Ook heeft de politie buurtonderzoek gedaan en nagekeken of er camerabeelden beschikbaar waren.



De politie zal de komende tijd extra surveilleren in de straat. Ook de wijkagent is bij het onderzoek betrokken en de politie is extra alert op mensen die zich in de buurt ophouden zonder duidelijke reden.



Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.