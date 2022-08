Tropische temperaturen, Braziliaanse films én muziek vormen deze week de ingrediënten van de Open Air-bioscoop van LUX op het Mariënburgplein. Het gratis evenement is een cadeautje voor de stad.

Wie zich wil verzekeren van een comfortabele plek op het plein krijgt het advies zelf een stoel, deken of kussen mee te nemen. De films, van dinsdag tot en met zaterdag, beginnen elke avond om 21.15 uur. Vrijdag en zaterdag is er aansluitend een afterparty met DJ Palo Santo Discos. Tot 2 uur 's nachts draait deze platenverzamelaar vinyl met Braziliaanse bossanova's en funk.

Het thema van de openluchtbioscoop is 'kwaad en liefde in Brazilië'. In vijf films en documentaires toont LUX de rauwe realiteit van dit land dat enerzijds de sfeer oproept van het paradijs op aarde, maar waar ook veel armoede en geweld is in de favela's . De natuur rond de Amazone staat onder druk.

LUX trapt dinsdag af met Bob Spit - We do not like People. Deze film was de publieksfavoriet tijdens het Kaboom-filmfestival in 2021. Het is een schunnige stop-motionfilm waarin een oude, boze punker probeert te ontsnappen uit een postapocalyptische woestijn.

Woensdag volgt Central do Brasil, een dramafilm van Walter Salles over een bijzondere vriendschap. Donderdag wordt de documentaire The Salt of the Earth vertoond, gemaakt door sociaal fotograaf Sebastião Salgado. Vrijdag draait Cidade de Deus, een ontluisterend portret van de opkomst van de gewelddadige gangs in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Tot slot is zaterdag Bacurau te zien, een moderne western met een vleugje surrealisme en horror.