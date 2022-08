De brandweer van het Duitse grensstadje Kranenburg (bij Nijmegen de grens over) heeft zaterdagmiddag op de parkeerplaats bij de Aldi en de DM een auto met Nederlands kenteken opgekrikt om een kitten te kunnen bevrijden. Het dier had zich ergens in het motorblok verstopt.

Passanten hoorden het katje miauwen. Ze alarmeerden de brandweer, die de motorklep opende, maar niet bij het dier kon komen. Vervolgens werd de voorkant van de auto met twee drukkussens opgekrikt zodat de brandweer het dier via de onderkant van de motor kon bevrijden uit zijn benarde positie. Het is naar een dierenarts gebracht.

Vraag blijft of het dier in Nederland al in de auto gekropen was en meegereden naar Kranenburg of pas daar onder de motorkap gekropen is. De brandweer heeft later nog met de bestuurder van de auto gesproken, maar die kon daar ook geen duidelijkheid over verschaffen. De brandweer kan niet zeggen uit welke plaats de Nederlander komt.